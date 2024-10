Feirer 15 år med League of Legends: Player Days har kommet

HQ

Kan du tro det? 15 år med League of Legends! Hvis du har vært med siden begynnelsen som oss, føles det som om det var i går vi raste over vår første gank som gikk galt. Men nå er vi voksne, og Riot arrangerer en stor jubileumsfest i oktober for å feire oss! Det stemmer - 15 hele år med knusing av håndlangere, ansiktssjekking av busker og (forhåpentligvis) forbedring av CS-ferdighetene våre.

For å markere denne episke milepælen har Riot Games rullet ut Player Days, som løper fra 9. oktober til 28. oktober, og den er fylt med belønninger for oss alle, enten du er en veteran Rift kriger eller en skinnende ny summoner som nettopp har funnet ut hvordan du skal jungle (vi har alle vært der).

Hva får du ut av det?

Vel, i tillegg til å kunne skryte av å ha holdt ut med LoL gjennom alle buffs, nerfs og "hva gjør denne mesteren egentlig?"-øyeblikk, er det noen fantastiske belønninger som venter på å bli låst opp. Det er en 10-dagers begivenhet fullpakket med oppdrag og eksklusive ting i spillet, fra essenser til skins, for å vise hvor dedikerte vi er til dette spillet.

Her er en oversikt over byttet:



Dag 1: Jubileumsspillerikon.



Dag 2: 2500 blå essens.



Dag 3: Mysterieikon.



Dag 4: 1050 oransje essenser.



Dag 5: Jubileums-emote.



Dag 6: 5 mytiske essenser.



Dag 7: Mystery Emote.



Dag 8: 10 mytisk essens.



Dag 9: Jubileum Sivir Skin.



Dag 10: Jubileums-Sivir Border og Icon.



La oss feire sammen!

Enten du er her for Anniversary Sivir Skin, klør etter å få tak i Superfan -skinnene, eller bare hopper tilbake for å gjenoppleve magien fra Rift, Player Days er din tid til å skinne. Arrangementet starter med tre spesielle dager, som hver representerer en viktig måte vi gir liv til LoL på:



KREATIV DAG.



MUSIC DAY.



SPORTENS DAG.



Superfan-skinn og veldedighetsmoro!

Men vent, det er mer! Superfan -skinnene er på vei inn med den ultimate hyllesten til fandom. Har du noen gang ønsket å se Gragas som en K/DA-fanboy? Eller Neeko som cosplayer? Vel, nå kan du det. Det er Cosplayer Neeko, Music Fan Gragas, og Esports Fan Trundle.

Det som gjør det enda bedre er at Riot donerer inntektene fra disse skinnene til veldedighet. Alt salget fra disse fan-tastiske skinnene, pluss Gamer Fan Poro ward, går til Riot's Social Impact Fund, og Riot matcher donasjonen 3 ganger! Så i utgangspunktet bidrar skin-kjøpene dine til å gjøre verden til et bedre sted mens du dunker på en stakkars midlaner.

Ikke gå glipp av det - logg inn, fullfør oppdragene, hent belønningene dine, og hjelp Riot med å gjøre noe godt i prosessen.

Vi har vært gjennom 15 år med oppturer og nedturer, rage-quits og pentas, og nå er det på tide å feire der det hele startet. Bli med på festen før det hele avsluttes 28. oktober 2024. Vi ses på Rift!

Og husk ... ikke spis!