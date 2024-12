Feltopia er et strikket, stop-motion-animert side-scroller arkadespill

Vi ser at stop-motion-animasjon blir stadig mer populært igjen, og til og med får en stor rolle i videospillverdenen. Etter Harold Halibut tidligere i 2024 kan vi snart oppleve et nytt stop-motion-spill, som denne gangen tar utgangspunkt i en strikket ullverden.

Det er kjent som Feltopia og regnes som en koselig, arkadesidescroller som dreier seg om karakteren Skyrider, en magisk sauegjeter, som får i oppgave å rense et smittsomt mørke fra verden for å beskytte Rainbow Flock. Det er et spill som tilsynelatende spiller veldig likt flynivåene i Cuphead, om enn med et kunstvalg og en stil som vi egentlig aldri har sett utforsket i spillene før.

Når vi snakker om å lage Feltopia og velge denne kunstretningen, legger kreativ direktør Andrea Love til: "Feltanimasjon har funnet veien til TV og film, men ikke til spillverdenen, så vidt jeg vet. Vi innså at det var et hull i markedet for denne typen estetikk, og bestemte oss for å fylle det."

Feltopia har vært i produksjon siden 2023 og planlegger for øyeblikket å lanseres en gang i midten av 2026. Du kan se traileren for spillet nedenfor for å se noe av den fantastiske kunsten og også se en haug med skjermbilder.