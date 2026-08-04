Fem drept i ukrainsk angrep på lagerbygning nær Moskva

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Et droneangrep på et lager i nærheten av Moskva har drept minst fem personer og skadet ti flere i et angrep fra Ukraina i løpet av natten, ifølge russiske myndigheter. Regionens guvernør opplyste ikke hva Ukraina hadde som mål for angrepet, men det er mulig at droneangrepet var rettet mot et annet anlegg drevet av Wildberries.

Wildberries blir ofte beskrevet som «det russiske Amazon», ifølge BBC News. De siste ukene har Ukraina gjennomført angrep på lager som drives av Wildberries, i håp om å avskjære forsyningslinjene til det russiske militæret. Moskva benekter at Wildberries-anleggene brukes som depoter for militæret.

Russland gjennomførte også egne angrep mot Ukraina, der fire personer ble drept og flere andre skadet. Det russiske forsvarsdepartementet opplyste i løpet av natten mellom mandag og tirsdag at de hadde ødelagt 320 droner. Ifølge den statlige beredskapstjenesten i den ukrainske provinsen Dnipro ble et matlager satt i brann, og russiske angrep skadet også to personer i byen Bilhorod-Dnistrovskyi.