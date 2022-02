Fem millioner eksemplarer av Resident Evil 3 solgt til butikk

Resident Evil 3 får ingen utvidelser

den 4 juni 2020 klokken 10:03 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Tross at det ikke ble helt den samme suksessen som Resident Evil 2, har Resident Evil 3 fortsatt solgt bra. Allerede for to måneder siden meddelte Capcom at de hadde...