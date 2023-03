Fem nye biler kommer til Gran Turismo 7 denne uken

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en haug med nye biler å utvide garasjen din med i Gran Turismo 7 bør denne uken være spennende for deg. Produsent Kazunori Yamauchi har tatt til Twitter for å tease at det kommer fem nye biler til spillet for å markere kirsebærblomstringen som starter i Japan denne uken, og når det gjelder hva disse kan være får vi noen hint i bildet under.

Fans har tatt til Yamauchis tweet for å dele sine meninger om nyheten, og mange tenker at et par av bilene som ankommer kan være Audi RS5 DTM og Mazda 3.