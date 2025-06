Fem nye gratisnivåer lanseres for Astro Bot, i tillegg til en ny oppdatert kontroller

HQ

Under gårsdagens State of Play dukket Astro Bot-skaperen opp og kunngjorde at spillet vil bli utvidet med fem nye Challenge -nivåer sammen med nye roboter å samle på i sommer, inkludert Atsu fra den kommende Ghost of Yotei sammen med eldre fanfavoritter. Vicious Void Galaxy vil bli utvidet med høyere vanskelighetsgrad designet for å sette spillerne på prøve i Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc, og High Inflation, hvorav sistnevnte fortsatt er hemmelig. Og for dem som fullfører alle fem? Vel, selvfølgelig venter en annen uannonsert overraskelse. De nye nivåene vil bli utgitt 10. juli og vil som vanlig være gratis.

En ny og oppdatert Astro Bot-tema-kontroller vil også komme tilbake senere i år, ettersom den første viste seg å være en fan-favoritt. Den nye versjonen, kalt Astro Bot Limited Edition DualSense, kommer med en "gledelig vri" når det gjelder styreflaten, og mer informasjon er lovet snart.

Har du spilt fjorårets beste spill ennå?