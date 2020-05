Fem nye karakterer bekreftet til Street Fighter V

Du ser på Annonser

Street Fighter V har allerede 40 karakterer å spille med, men mer er jo alltid bedre, eller hva? Capcom tenker i hvert fall det og har nå derfor annonsert fem nye karakterer til spillet. Utover det er det lite informasjon, så vi vet ikke hvilke karakterer det er snakk om, når de kommer eller hva de vil koste.

Vi håper at C. Viper er på vei tilbake, og det hadde sannelig ikke gjort noe med et gjensyn med Fei Long heller. Men mest av alt krysser vi fingrene for at Dan Hibiki endelig gjør et comeback.

Hva håper du på?