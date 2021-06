Fem sjørøverbilder fra Sea of Thieves: A Pirate's Life

En av overraskelsene under Microsofts pressekonferanse på E3 var et samarbeid mellom Sea of Thieves og Pirates of the Caribbean i det kommende eventyret A Pirate's Life. Selv om vi ikke fikk spesielt mye informasjon da, fikk vi i det minste ne teasertrailer. Takket våre den vet vi at utvidelsen inneholder en kampanje med Jack Sparrow og Davy Jones, og at den sjøsettes den 22. juni når sesong 3 også starter.

Vi kommer til å få se gameplay fra A Pirate's Life i sammenheng med Xbox Games Showcae: Extended, som vi tidligere har rapportert om. Denne streamen starter klokken 19:00 i dag og kommer til å inneholde "samtaler med utviklere fra studioer som Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare og våre talentfulle utviklingspartnere fra hele verden".

Sjekk ut de lekre bildene nedenfor. Sea of Thieves blir virkelig bare bedre og bedre, eller hva synes du?