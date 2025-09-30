Femti år etter historiens mest brutale boksekamp: Thrillaen i Manila

HQ

På onsdag er det 50 år siden en av de mest ikoniske hendelsene i idrettshistorien: Muhammad Ali mot Joe Frazier om VM-tittelen i tungvekt, som ble avholdt 1. oktober 1975 i Manila.

Ali, som på den tiden var kjent som Cassius Marcellus Clay, ankom Filippinene med stil og gjorde sin entré til en oppvisning i poesi og showmanship som fanget både publikums og president Ferdinand Marcos' oppmerksomhet.

Det psykologiske spillet hans gjaldt også Frazier, som han nådeløst lokket i forkant av kampen, noe som skapte grunnlaget for 15 runder med nådeløs kamp. Alis tidlige overtak måtte vike for Fraziers eksplosive kraft i de midterste rundene.

I den tiende runden var begge mennene synlig utmattet, og utholdenheten og viljestyrken deres ble presset til et ekstraordinært nivå. Alis utholdenhet seiret til slutt, og Fraziers delvise blindhet bidro til den brutale slitasjen i de siste rundene.

Kampen endte med at Ali ble erklært som seierherre og kollapset av utmattelse mens publikum brøt ut i jubel. Alle som er interessert i å se denne legendariske kampen på nytt, kan selvfølgelig gjøre det i videoen ovenfor eller via følgende lenke. Go!