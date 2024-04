Fera: The Sundered Tribes tilbyr monsterjakt for Xbox

I august 2023 annonserte utvikleren Massive Damage, som tidligere har laget det anerkjente Star Renegades, sitt neste spill kalt Fera: The Sundered Tribes. Bak tittelen skjuler det seg et Monster Hunter-inspirert eventyr som har fått mye oppmerksomhet.

På tidspunktet for kunngjøringen sa Massive Damage at spillet inneholder "jakt og høsting av enorme dyr, smidig luftkamp, samarbeidsspill, landsbybygging og stammeledelse, noe som resulterer i en spennende post-apokalyptisk fantasi" - og det høres ikke så ille ut. Allerede på dag én ble det bekreftet at det ville bli utgitt for PC og konsoll, men uten å spesifisere hvilke.

Under gårsdagens ID@Xbox-event ble det imidlertid avslørt at det vil komme til Xbox Series S/X. Vi har ingen premieredato å tilby, men vi har en ny trailer, som du kan se nedenfor.