Fermín López scorer hat-trick i balsamisk 6-1-seier for Barça mot Olympiakos

FC Barcelona grep muligheten til å møte et av de dårligste lagene i Champions League og slo den greske klubben Olympiakos 6-1. Fermín López, 22 år gammel venstreving for Barça, scoret hat-trick, mens Marcus Rashford scoret to mål på fem minutter og Lamine Yamal satte inn et straffespark.

Det greske laget, som ligger på andreplass i den greske ligaen bak PAOK (som trives i Europa League), scoret på straffe, men fikk en spiller utvist, og deretter kom tre mål på fem minutter for å sikre seieren for Barcelona, som hadde 69 % ballbesittelse.

Med målene sine blir Fermín den yngste Barcelona-spilleren som har scoret hat-trick i Champions League siden Cristian Tello mot Bayer Leverkusen i 2012 (som da var 20 år).

Olympiakos ligger nå nær bunnen av tabellen, med bare ett poeng etter 0-0 mot Pafos, og Barcelona ligger foreløpig blant de 8 beste. Et utmerket resultat for å løfte humøret før Clásico mot Real Madrid neste søndag.