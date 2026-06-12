Fernando Alonso advarer om at dette kan bli hans siste Formel 1-løp i Barcelona

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Barcelona-Catalunya Grand Prix finner sted denne helgen, og lokalhelten Fernando Alonso (som kun har vunnet løpet på Circuit de Barcelona-Catalunya to ganger, i 2006 og 2013) har uttalt at denne utgaven sannsynligvis blir hans siste løp på banen. «Jeg anser hvert løp jeg deltar i i år som potensielt mitt siste. Her i Barcelona er sjansen litt større, siden det ikke blir noe løp neste år.·

Den 44 år gamle føreren har ikke hatt gode resultater med Aston Martin, med en upålitelig bil som bare har gitt ham ett poeng så langt denne sesongen, fra en tiendeplass i Monaco forrige helg, og han fullførte bare to løp i 2026-sesongen (Miami, 15. plass; Japan, 18. plass).

Det er en liten hake ved Alonsos ord, for neste sesong blir det ikke noe løp i Barcelona: det vil veksle mellom den belgiske banen Circuit de Spa-Francorchamps, og Barcelona vil ha løp i 2028, 2030 og 2032. Barcelona er teknisk sett ikke lenger det spanske Grand Prix, da den tittelen nå definerer løpet i Madrid som skal finne sted i september og de neste ni årene.

«Barcelona blir åpenbart ikke noe av neste år, så hvis jeg ikke vet hva jeg skal gjøre neste år, er det nesten umulig å være sikker på hva jeg skal gjøre om to år. Her i Barcelona er det litt større sjanse for det, siden det ikke blir noe av neste år».

«Det har alltid vært en fest når vi kommer til Barcelona. Jeg tror dette er mitt 23. Grand Prix her, og alle har vært magiske. Dette siste må også bli magisk», selv om Alonso sa at han ikke vil være konkurransedyktig.