Ferran Torres forklarer den kontroversielle «Make Spain Great Again»-capsen han hadde på seg under VM-feiringen

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Ferran Torres ble verdensberømt da han scoret det eneste målet i Spanias 1–0-seier over Argentina i VM-finalen, og nå gjenstår det å se hvordan fremtiden hans vil se ut: Han har en kontrakt med FC Barcelona som løper til 2027, men spilleren har blitt kontaktet av andre lag, særlig Paris Saint-Germain, og Barça har ennå ikke bestemt seg for å fornye kontrakten hans. På grunn av dette kan han bli en av sommerens største spilleroverganger.

Torres, som for tiden befinner seg i USA, har gitt en rekke intervjuer til amerikanske medier. I et intervju med Today Show holdt han døren åpen. «Jeg har en kontrakt med Barcelona, men i fotball vet man aldri. Jeg venter på å ta den riktige avgjørelsen. Jeg vet fortsatt ikke». Og i et annet intervju med Sportico sa han utfordrende at «Barça må vise at de vil ha meg. De kan komme og forhandle, og til slutt vil alt bli diskutert».

Men i mellomtiden var et annet tema Torres diskuterte i USA den capsen han hadde på seg under VM-feiringen i Madrid, en rød cap med påskriften «Make Spain Great Again», tydelig inspirert av Donald Trumps. Selv Det hvite hus reagerte på bildene og sa at «alle vil være med på bevegelsen», mens folk diskuterte om Torres hadde på seg den på en ironisk måte for å gjøre narr av Trump, eller om det i stedet var en måte å «omfavne» MAGA-bevegelsen i Spania...

Torres ble til slutt spurt om det på CNN, og han forklarte at «det hadde ingenting med politikk å gjøre». «Det var et morsomt øyeblikk fordi det ikke hadde noe med politikk å gjøre. Ærlig talt vet jeg ingenting om politikk. Det handlet bare om å få se Spania tilbake på toppen igjen, vinne VM og ha det gøy med kollegene mine og familien».