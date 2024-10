Ferrari annonserer en ny bil i dag

HQ

Ferrari har en rikholdig liste med biler på programmet, og senere i dag vil denne utvides ytterligere. Den italienske superbilprodusenten har bekreftet at den vil avsløre en ny modell i dag, klokken 13:00 BST / 14:00 CEST, og når det gjelder nøyaktig hva dette vil være, har Ferrari ikke sluppet noe ennå.

Det vi vet om bilen er den korte meldingen kunngjøringsteaseren legger til, som sier at "something new is on the horizon". Vi får også et lite glimt av hva som kan bli presentert, alt i form av bilens karosseri pakket inn i en avslørende silkekappe. Sjekk det ut nedenfor, og bli vitne til avsløringen om noen timer.

