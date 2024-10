Ferrari avslører etterfølgeren til LaFerrari

HQ

I går presenterte Ferrari for verden en første titt på sin neste superbil. Denne nye modellen er kjent som etterfølgeren til LaFerrari, som er en etterfølger til tidløse modeller som F40 og F50, og vil følge navnekonvensjonen til disse bilikonene.

Denne bilen, som skal hete F80, er et V6-hybriddrevet monster som hevder å yte 1200 hk, noe som gjør den til den kraftigste bilen som noensinne har forlatt Ferrari-fabrikken. Bilen vil ha sommerfugldører, et interiør inspirert av enseters racere, og nok ytelse fra forbrenningsmotoren på 900 hk og de elektriske motorene på 300 cv til at bilen kan nå en toppfart på 350 km/t, og klare 0-100 km/t på så lite som 2,15 sekunder.

Ferrari ser ut til å sette en prislapp på 3,1 millioner pund på F80, med planer om å få den i hendene på eiere i 2027, når Ferrari feirer 80-årsjubileet for sin første bil på veien (derav navnet). Sjekk ut F80 nedenfor, og la oss få vite hvor du vil rangere den blant Ferraris beste i fortiden.

Dette er en annonse: