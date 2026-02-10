Ferrari avslører interiøret i sin første elbil noensinne

HQ

Vi har visst en stund at den legendariske superbilprodusenten Ferrari jobber med sin første elbil noensinne - altså ikke en hybrid, men en elektrisk drevet superbil.

Gjennom en ny video, som du kan se nedenfor, avsløres det at den offisielt heter "Luce". Ferrari satser tydeligvis stort på at den skal være særegen, og det gjenspeiles i interiøret.

Ferrari sier "kabinen er tenkt som et enkelt, rent volum, med former forenklet og rasjonalisert i kjøringens tjeneste," og det er blitt beskrevet som å komme fra 1960-tallet, og deretter designet av Apple.

Du kan se slående bilder av kabinen under videoen.