Ferrari forteller alt om sitt nye 1,3 MW e-bygg

HQ

Ferrari har bare virket semi-interessert i å utforske den elektriske revolusjonen som har ført til at noen bilgiganter helt har droppet forbrenningsmotoren. Den italienske superbilprodusenten har planer om en ren elbil, men har fortsatt til hensikt å lage forbrennings- og hybridbiler også, som alle vil bli konstruert i et nytt e-bygg som er blitt avslørt i ytterligere detaljer.

I en pressemelding skriver Ferrari at det vil ta to år å bygge dette e-bygget, og at når det står ferdig, vil 300 arbeidere være ansatt på stedet og ha som oppgave å bruke de 1,3 MW med strøm som produseres av de 3000 solcellepanelene på taket til å produsere biler. Ferrari bemerker at bygningen vil være mer enn -2,7 Kton CO2e effektiv sammenlignet med en vanlig ikke-elektrifisert bygning, og at det vil være en nesten nullenergibygning.

Ferrari opplyser også at 100 000 kvadratmeter av det lokale byområdet vil bli omregulert for å huse e-bygget, og at dette vil omfatte en omlegging av veiinfrastrukturen, bygging av en 1,5 kilometer lang sykkelsti og bedre forbindelser til den lokale byen Maranello.

Dette er en annonse: