Ferrari forteller om fremveksten av den spankulerende hesten

Den 26. desember ligger an til å bli en helt enorm kinodag, i hvert fall i Storbritannia. På denne dagen forventer vi at Aquaman and the Lost Kingdom, The Boy and the Heron, Next Goal Wins og Michael Manns biografi om Enzo Ferrari får premiere samtidig.

Når vi snakker om sistnevnte, har det nå kommet en ny trailer som gir oss det beste innblikket i filmen til nå. Vi ser Adam Drivers Enzo, Penelope Cruz' Laura, Shailene Woodleys Lina Lardi og flere andre i aksjon, mens historien dokumenterer fremveksten av den dansende hesten.

Filmens fulle synopsis er som følger: "Det er sommeren 1957. Bak Formel 1-spektaklet er den tidligere racerkjøreren Enzo Ferrari i krise. Konkurs truer fabrikken han og kona Laura bygde opp fra ingenting ti år tidligere. Det ustabile ekteskapet er ødelagt etter at de mistet sønnen Dino et år tidligere. Ferrari sliter med å anerkjenne sønnen Piero og Lina Lardi. Samtidig presser sjåførenes lidenskap for å vinne dem til det ytterste i det forræderske løpet Mille Miglia, som går over 300 mil tvers gjennom Italia."

Se hele traileren for filmen nedenfor.