Ferske tall viser at PlayStation Portal har solgt nesten 2 millioner enheter

Noen ganger virker det som om Sony kunne klistret en PlayStation-logo på en lyktestolpe, og folk ville strømmet til for å kjøpe den. Da den først ble avslørt, var ikke folk veldig fornøyde med PlayStations forsøk på en håndholdt spillkonsoll. Den trengte en PS5 for å fungere, kunne ikke gjøre mer enn å strømme, noe som krevde en sterk Wi-Fi-tilkobling, og hadde et ganske merkelig design, med en PS5-kontroller delt mellom en nettbrettskjerm.

Ifølge Stephen Totilo fra Game File eier imidlertid rundt 2 % av de som eier en PS5 en PlayStation Portal. Med noen strålende beregninger gjort av TheGamer, tilsvarer dette rundt 1,968 millioner mennesker.

Det høres kanskje ikke så mye ut sammenlignet med hvor mange som eier en PS5, men det er likevel et ganske stort tall når du tenker på mottakelsen PlayStation Portal fikk. Nå som den håndholdte ikke trenger en PS5 for å fungere like bra, vil vi kanskje se at flere får tak i PlayStation Portal.

