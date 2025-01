Fiaskoen med AAA-mobilspill: Resident Evil 2 Remake tjente knapt 100 000 dollar

HQ

Mens de fleste av oss i spillmediene har en tendens til å fokusere på titler som kommer til PC og konsoller, er sannheten at den største spillerbasen (og den største fortjenesten) er å finne i det mobile spillspekteret. Noen ganger nesten uskyldig, andre ganger som rovdyr, er mikrobetalingspolicyer i mobilspill mye mer utbredt og etablert enn i andre formater. Og selskapene ønsker å bringe sine IP-er inn i denne lukrative bransjen.

Problemet er at mobilspillere vil at opplevelsene deres skal være enkle, raske og rutinemessige, at de skal konsumeres i svært korte økter, og at de ikke ønsker å punge ut store summer for AAA-spill som også krever avanserte enheter. Noe Capcom har måttet lære på den harde måten med nyinnspillingen av Resident Evil 2. Siden lanseringen og frem til i dag har mindre enn 10 000 brukere plukket opp denne versjonen av spillet på iOS, og de fleste av dem gjorde det da det bare kostet 10 dollar.

Siden det gikk opp til $ 40 den 7. januar i år, og færre enn 200 personer har kjøpt det. Totalt har mobilversjonen av Resident Evil 2 Remake generert rundt 100 000 dollar, ifølge VGC. Det er latterlig mye for et spill i denne størrelsesordenen.

Hva tror du, og tror du de store utgiverne vil slutte å prøve å bringe AAA-titlene sine til mobilspillmarkedet?