Fiat kickstarter fire år med nye biler med en stor Panda

Fiat har mange nye biler på gang. Bilprodusenten planlegger å lansere en ny bil hvert år fra 2024 til 2027, noe som betyr at vi har fire år med nye Fiat'er å se frem til. Nå som vi er godt inne i 2024, er det også på tide å lære om hvordan den nye bilen for dette året vil se ut.

Den kommende bilen, som kommer til å hete Grande Panda, er 3,99 meter lang og er designet for å være kompakt, samtidig som den har plass til fem personer. Den vil også ha Daytime Running Lights som også fungerer som blinklys, samt frontlykter som er formet i pikselformat og som kan lyse opp individuelt for å gi bilen et ganske slående utseende.

Grande Panda lanseres i både en ren elektrisk og en hybridvariant, og debuterer først i Europa, Midtøsten og Afrika. Selv om en fast lanseringsdato og bilens pris ennå ikke er kommunisert.

