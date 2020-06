FIFA 21 får oktober-slipp, men ikke stort mer i sin første trailer

Overraskelse! Electronic Arts dedikerte i kjent stil deler av EA Play-streamen sin til EA Sports-avdelingen, og der kunne de blant annet bygge opp forventningene til FIFA 21.

Det som nok uansett vil skuffe mange er at vi ikke fikk et millisekund med gameplay fra FIFA 21, men i stedet en filmatisk trailer og en pressemelding om lanseringsdatoen og litt annet. Som forventet vil de ikke klare å slippe årets fotballspill i september på grunn av Covid-19, for FIFA 21 lanseres først i utgangspunktet den 9. oktober til PC, PS4 og Xbox One. Klarer du ikke å vente så lenge kan du kjøpe FIFA 21 Ultimate Edition eller Champions Edition for å få det allerede den 6. oktober, samt prøve det i ti timer på EA Access og Origin Access fra og med den 1. oktober.

Når det gjelder PlayStation 5- og Xbox Series X-utgavene vil nærmere informasjon om disse komme senere når vi faktisk vet mer om selve konsollene. Foreløpig må vi nøye oss med å vite at spillet vil støtte selskapets Dual Entitlement, så kjøper du en digital utgave av FIFA 21 på PS4 eller Xbox One vil du kunne oppgradere til den digitale PS5- eller Xbox Series X-utgaven gratis senere så lenge det skjer før FIFA 22 lanseres. Ved å gjøre dette vil alt du har gjort i Ultimate Team og Volta Football følge med videre, mens resten må startes på nytt.

Utviklerne lover bedre grafikk, lyssetting, fysikk, mer realistisk oppførsel på spillerne og mer, men mer om dette får vi først se en gang i august.