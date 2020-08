FIFA 21 forbedrer FUT med co-op, egne stadioner og fjerning av Fitness-gjenstander

Du ser på Annonser

EA har lovet å gi oss mye mer informasjon om FIFA 21 de neste ukene, og et av de viktigste punktene for mange er hvordan FIFA Ultimate Team blir. Dagens trailer og pressemelding gjør det klart at en rekke forbedringer har blitt gjort.

Blant annet blir det endelig mulig å spille sammen med en venn online. Da vil dere bruke verten sitt lag, så det blir nok noen diskusjoner om hvem som har det beste. Uansett hvilket dere velger vil begge to får erfaringspoeng og lignende siden vi nå også har samarbeidsutfordringer som kan fullføres. På toppen av det hele har vi Community-utfordringer hvor alle jobber sammen mot et mål og lag-eventer hvor spillerne for eksempel må velge mellom Manchester City og Manchester United for å fullføre utfordringer for sitt lag og alle som deltar belønnes om de lykkes.

Å bli med på slikt vil uansett ofte kreve at du spiller på internett, noe enkelte frykter siden de er redde for å bli knust. Heldigvis høres det ut som om EA har funnet en bedre måte å matche spillere på. I de første tjue til førti kampene vil ferdighetene bedømmes ut ifra hvordan du spiller, og når det er samlet inn nok informasjon til å ta en avgjørelse vil du plasseres i det som visstnok skal være en passende divisjon.

Etter hvert som du arbeider deg oppover er det ikke bare laget ditt som vil forandre seg. FIFA 21 vil også la deg lage din egen stadio og omgivelser rundt. Derfor vil du belønnes med nye flomlys, trær, tribuner og lignende etter hvert som du fullfører utfordringer og øker i nivå også.

Det er uansett ikke bare ting som blir lagt til. Enkelte ting fjernes også. Deriblant har Fitness-gjenstander blitt fjernet siden spillerne nå automatisk restituerer seg etter hver kamp. Trenere og Training-gjenstander har også blitt fjernet, pausene før du tar dødballer er kortere, vi tvinges ikke til å se like mange repriser og du kan nå bare spille et bestemt antall Rivals-kamper i uken. Du kan se mesteparten av dette i aksjon i videoen øverst.