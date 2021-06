FIFA 21 lar deg nå se hva som er i "lootbokser" før du kjøper

Ett av selskapene som har fått mest kritikk som følge av det ekstra fokuset på lootbokser de siste årene er uten tvil Electronic Arts, noe som blant annet har ført til at flere land har krevet endringer i FIFA-spillene. I dag ser vi hva dette har ført til.

Som en del av FIFA 21 sin Festival of FUTball-kampanje har det nemlig blitt introduserte såkalte Preview Packs. Meget kort betyr dette at du får se hvilke kort som er i pakken du vurderer å kjøpe før du eventuelt betaler for den. Om du så bestemmer deg for at kortene ikke er verdt såpass mange FUT Coins eller FIFA Points trenger du ikke å kjøpe den. Da er det i stedet mulig å vente en bestemt tid før det blir mulig å se hva som er i en annen pakke, og ta en ny vurdering. I mellomtiden kan du fortsette å vurdere om pakken du allerede vet innholdet i er verdt summen eller ei.

Alle pakker det er mulig å se innholdet i er markert med et øye over seg, og under Festival of FUTball vil dette være alle utenom de man får som belønninger. I tillegg er det veldig viktig å nevne at systemet nå i starten ikke vil bemerke om kortene i pakken er duplikater eller ei, så akkurat dette må du passe på selv. Du kan se bilder av akkurat hvordan det fungerer her.