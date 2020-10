FIFA 21 og Madden NFL 21 kommer til PS5 og Xbox Series i desember

Du ser på Annonser

At en rekke Electronic Arts-spill vil oppgraderes på PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene har vi visst lenge, men selskapet har vært ganske hemmelighetsfult om akkurat når enkelte av dem kommer. Nå har vi heldigvis fått svar på noen av de mest etterlengtede.

For EA avslører at både FIFA 21 og Madden NFL 21 skal lanseres på PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S den 4. desember. Dere som allerede eier spillene på dagens konsoller vil få de nye utgavene helt gratis. Disse utgavene vil by på ekstremt kortere lastetider, bedre animasjoner, mer realistisk lyssetting og en rekke andre ting vi skal få vite mer om de neste ukene.