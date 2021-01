FIFA 21 var det bestselgende fysiske spillet i Europa i fjor

Du ser på Annonser

GfK Entertainment er et selskap som jobber med å sammenlikne salgsdata, og de avslører nå at det mest solgte fysiske spillet i Europa i fjor var FIFA 21. Totalt har 19 land blitt målt, og digitale salg inngår altså ikke i denne målingen.

Nest mest solgte var Animal Crossing: New Horizons og på tredje plass finner vi Mario Kart 8 Deluxe. Det overrasker litt at New Horizons ikke ligger på topp med tanke på at det har solgt latterlig bra og hadde sju måneders forsprang på FIFA 21, som i tillegg fikk skarp kritikk for å gjenbruke for mye av FIFA 20. New Horizons toppet dog listen i Frankrike.

GfK rapporterer også at Minecraft og Grand Theft Auto V fortsetter å henge tett på tross at førstnevnte fyller ti år i år, mens sistnevnte fyller åtte.