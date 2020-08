FIFA 21-gameplay viser forbedringer av alt, men dropper VAR

Du ser på Annonser

De fleste håpet vel å se litt mer gameplay fra FIFA 21 da EA ga en oss "annonseringstrailer" for snart to uker siden, men det var sannelig ikke mye. Selskapet gjør heldigvis opp for det i dag.

EA Sports spøkte nemlig ikke da de sa at vi ville få vite mye mer om FIFA 21 i august. For det første har vi fått en gameplaytrailer som viser frem et forbedret driblesystem, bedre kontroll over løpene til medspillere, smarte spillere generelt, bedre fysikk, muligheten til å heade automatisk, spole tilbake for å gjøre noe annerledes i Kick-off og mer.

Når jeg skriver mer mener jeg mye mer også, for du kan lese en meget detaljert oversikt over forbedringene her om traileren øverst ikke er nok. Som dommer er det selvsagt kjedelig at VAR dessverre ikke er med, for fy så artig det ville vært med heftige diskusjoner i FUT og samlinger med venner.