FIFA 21s karrieremodus blir som det perfekte Football Manager

Du ser på Annonser

EA Sports har ikke akkurat spart på informasjon om FIFA 21 denne uken, men jeg tror nok dagens annonsering er en av de hyggeligste for mange.

Etter noen år med relativt tomme løfter vil nemlig FIFA 21 by på en karrieremodus som virkelig har blitt forbedret på mange måter. En av de mest interessante for min del er at vi nå kan se simulerte kamper ovenfra i samme stil som Football Manager-serien, og ta over kontrollen selv når vi vil. Om du for eksempel ser at et lovende angrep er på gang eller et viktig straffespark er gitt kan du med noen få knappetrykk innta banen selv.

I tillegg kan du nå være mer spesifikk om hvilke ting en spiller skal trene på, omskolere noen til nye posisjoner, både glede og grue deg til smartere spillere og en rekke andre lovende endringer som fremheves i traileren under.