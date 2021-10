FIFA 22 har fått utrolig start, men FIFA-spillene vil nok endre navn

HQ

Som forventet har FIFA 22 fått en forrykende start salgsmessig etter den offisielle lanseringen forrige fredag, for allerede nå har spillet blitt prøvd av flere enn de fleste andre bare kan drømme om.

I pressemelding avslører nemlig EA Sports Group-lederen Cam Weber at FIFA 22 allerede har passert over 9,1 millioner spillere, og det faktum at det også har blitt dannet over 7,6 millioner Ultimate Team-lag viser bare hvor ekstremt populær den delen av spillet er. Denne annonseringen gjør en senere kommentar ekstra interessant.

For mot slutten skriver også Weber at de vurderer å endre navnet på serien slik at den ikke vil hete FIFA lenger. En av grunnene er at de skal revurdere avtalen sin med Fédération Internationale de Football Association om rettighetene til navnet. Rettighetene til spillerne, ligaene, stadioene og lignende skal åpenbart ikke måtte endres om dette blir en realitet. Dermed skal du ikke se bort ifra at flere titalls millioner må lære seg å si EA Football XX eller noe i stedet for bare FIFA etter hvert...For det lyktes jo Pro Evolution Soccer kjempegodt med etter overgangen til årets eFootball...