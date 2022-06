EA kunngjør at de har gått sammen med Adidas for å feire Pride-måneden sammen i FIFA 22. Dette kommer i form av en ny omgang kosmetiske gjenstander fra Adidas'...

Rykte: FIFA 22 slippes snart på EA Play

den 29 april 2022 klokken 11:26 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Tidligere denne uka ble det avslørt at FIFA 22 er et av PlayStation Plus-spillene for mai. Det virker dog som at flere kommer til å få tilgang til spillet uten ekstra...