FIFA 22 lar deg fjerne feiringer og FUT gjør store endringer

EA Sports har allerede flere ganger fått det til å virke som om de har endret en rekke ting i FIFA 22 basert på våre tilbakemeldinger, og i dag har enda flere blitt avslørt.

En av de mest grunnleggende er at FIFA 22 vil la oss slippe å se motstanderen feire mål. Dette skyldes selvsagt at mange mener det å fjerne enkelte ganske irriterende feiringer ikke var nok, så nå finnes det en innstilling kalt "Celebration Camera Focus". Denne vil la deg velge å heller fokusere kameraet på reaksjonene til dine egne spillere fremfor motstanderens, noe som forhåpentligvis hjelper litt.

Samtiig har vi selvsagt fått en god del informasjon om Ultimate Team også. I dagens trailer går to av utviklerne nærmere inn på flere ting som endres i FUT. Blant annet fjernes kravet om å spille 30 kamper hver uke i Division Rivals. I stedet vil det være et slags sesongbasert stigesystem hvor du går opp et steg når du vinner og ned om du taper. Det finnes noen unntak til sistnevnte siden det for eksempel finnes checkpoints, samtidig som at du går raskere opp om du vinner flere kamper på rad.

Samtidig får vi vite mer om akkurat hva FUT Heroes er, den nye Elite-divisjonen, enda flere justeringer av våre egne stadioer, belønninger og mer. Nærmere informasjon om alt dette finner du her.