FIFA 22 lar deg spille som kvinne i Pro Clubs

Stadig flere sportsspill begynner gledelig nok å åpne enda mer for kvinnelige utøvere i disse dager, og selv om det har gått en stund siden FIFA-serien ga oss muligheten til å spille som Marta, Rapinoe og kompani har savnet av kvinner vært merkbart i enkelte moduser. I år fikses heldigvis en av disse.

For FIFA 22 vil ikke bare by på forbedrede ferdighetstrær, et perk-system og lang mer oversiktelige lobbyer i Pro Clubs, men også muligheten til å skape en kvinnelig avatar. Dette betyr at Pro Club blir den eneste modusen i spillet hvor menn og kvinner kan spille sammen.