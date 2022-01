FIFA 22, Mario Kart 8 og Minecraft solgte mest i Norge i 2021

HQ

Etter nesten tre uker med samling av informasjon og finregning kan GfK Entertainment i kjent stil avsløre hvilke spill det ble solgt mest av i fjor, og listene forklarer en del ting.

For de av oss som nærmest må spille alt nytt for å være oppdatert og behjelpelig har det nesten bare vært latterlig å se snart ni år gamle Grand Theft Auto V stadig være på toppselgerlistene og nærme seg 200 millioner solgte eksemplarer. Greit nok at folk fyller 18 år eller blir eldre hver dag, men hvem er det som stadig hopper inn i Rockstar sitt gigantspill? Svaret viser seg å være Øst-Europa. GTA V var nemlig det mest solgte spillet i Russland i 2021, samtidig som at det var blant topp tre i både Slovakia og Ungarn.

Vinneren for hele Europa ble likevel som forventet FIFA 22 siden spillet topp listen i 17 av de 19 landene selskapet får inn tall fra. De eneste unntakene var NHL 22 i Finland og altså GTA V i Russland. På andreplass får vi et nytt eksempel på at en gjennomsnittlig spiller gir blanke søren i hvor gamle spill er, for den æren gikk til Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo kan virkelig feire også siden Super Mario 3D World + Bowser's Fury tok tredjeplassen.

Som overskriften røper skal vi i Norge ta bittelitt av æren for hvordan pallen ser ut FIFA 22 og Mario Kart 8 Deluxe også fikk første- og andre-plass her. Minecraft tok altså bronsen.

Nå skal det nevnes at disse tallene kun gjelder fysiske eksemplarer, noe jeg tror er en av grunnene til at Nintendos velkjente spill og en av verdens mest kjente spillfranchiser og sporter topper listen. Fascinerende informasjon er det likevel.

Hvor mange nye spill bruker du å kjøpe hvert år?