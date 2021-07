FIFA 22 ser langt penere ut, har smarte spillere og bedre fysikk

En av grunnene til at undertegnede ikke har spilt noe særlig FIFA de siste ti årene etter å ha spilt alle før det er at jeg gikk lei av stive animasjoner, dumme spillere, samt merkelig og kunstig ballfysikk. Akkurat derfor kan du være relativt trygg på at jeg kommer tilbake når FIFA 22 slippes den 1. oktober.

For som lovet hadde utviklerne en tretti minutter lang stream i dag hvor de viste og forklarte flere av tingene som har blitt endret og forbedret i FIFA 22. Det som selvsagt fikk mest oppmerksomhet var den såkalte HyperMotion-teknologien som gjør slik at spillerne beveger seg langt mer flytende og realistisk. Dette gjelder også i dueller. Du kan se flere gameplayklipp som er zoomet inn under hvor hodedueller og pressituasjoner er ganske like virkelighet med hvordan spillerne reagerer på hverandre og ballbevegelser.

En av grunnene til at de ser bedre ut i bevegelse er at utviklerne tydeligvis mener alvor når de sier at spillerne er smartere denne gangen. Man kan for eksempel se hvordan forsvarslinjen forflytter seg mer troverdig og smart når baller blir slått på tvers eller det klassiske tilfellet hvor ballen havner midt mellom noen.

Keeperne har atter en gang fått seg en real overhaling også, noe som fremheves enda mer med at ballfysikken tydeligvis har blitt endret på. Nå er altså ikke jeg en som har spilt mange FIFA-kamper de siste årene, men disse klippene får det til å virke som om ballen faktisk følger fysikkens regler i år fremfor den stive og forutsigbare kurven jeg kjennetegner FIFA-spillene med.

Forhåpentligvis blir disse forbedringene enda tydeligere når jeg får en kontroller i hendene også, for dette kan muligens bli spillet som får meg tilbake til serien. Så må man håpe at utgavene til de gamle konsollene og PC ikke blir særlig dårligere heller. Du kan se hele streamen under. Selve sendingen starter etter 28 minutter og 35 sekunder.

Hvordan synes du endringene virker?