FIFA 22-gameplay viser frem forbedringene

Ole Gunnar Solskjær blir FUT Hero i FIFA 22

den 22 juli 2021 klokken 19:24 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Electronic Arts har nok innsett at FIFA bør få rampelyset for seg selv fremfor å dele med andre i store konferanser, noe som er en av grunnene til at FIFA 22 fikk en...