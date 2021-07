FIFA 22-trailer kommer på søndag med Kylian Mbappé på coveret

EA Play Live er ikke før den 22. juli, men vi slipper å vente helt til da for å se ett av selskapets mest etterlengtede og populære spill.

Etter en stund med hinting bekrefter nemlig EA Sports at vi skal få den første traileren fra FIFA 22 klokken 17.30 den 11. juli. Om selskapet følger sin vanlige oppskrift vil traileren på søndag være av det filmatiske slaget uten noen form for gameplay, men det blir nok uansett bittelitt snakk om hvilke forbedringer vi kan se frem til.

Allerede nå har vi fått vite at det atter en gang er Kylian Mbappé som skal pryde de ulike omslagene, og du kan se to eksempler under.