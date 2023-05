HQ

EA Sports har nettopp kunngjort at FIFA 23, den siste delen i deres verdenskjente fotballfranchise, vil bli lagt til EA Play og Game Pass Ultimate neste uke. Nyheten ble bekreftet via en tweet fra den offisielle EA Play Twitter-kontoen, og det betyr at abonnenter vil kunne dykke rett inn i spillet uten å måtte betale penger for det.

Så merk kalenderne dine, fotballfans, og gjør deg klar for FIFA 23 på tirsdag. Har du spilt FIFA 23 ennå, og hva synes du om det?