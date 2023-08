FIFA 23 er tilbake på toppen av de britiske salgslistene

HQ

De ukentlige salgslistene for Storbritannia er nok en gang offentliggjort av Ukie, og etter at Pikmin 4 steg til topps i uken etter lanseringen, har det eksklusive Nintendo Switch-spillet falt fra toppen for å gi plass til FIFA 23.

Pikmin 4 har faktisk falt helt ned til tredjeplass på listene, også bak Hogwarts Legacy, men ligger fortsatt foran The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som ikke har endret posisjon fra uke til uke og fortsatt ligger på fjerdeplass.

Når det gjelder resten av topp ti, kommer Mario Kart 8 Deluxe på femteplass etter Zelda på fjerdeplass, deretter katapulterer Lego Star Wars: The Skywalker Saga seg opp til sjetteplass (fra 28. plass), Mortal Kombat 11 Ultimate hopper inn på sjuendeplass (fra tidligere å være uten plassering), Minecraft ligger fortsatt på åttendeplass, deretter faller Call of Duty: Modern Warfare II litt til niendeplass, og til slutt klatrer Grand Theft Auto V en smule til tiendeplass.

Noen av de andre interessante nye titlene uten rangering er Remnant II på 16. plass og Disney Illusion Island på 18. plass.

