FIFA 23 gjør det mer spennende å lage egen spiller, samt lar oss være Guardiola, Klopp og gjengen

HQ

At EA Sports tjener mest penger på FIFA Ultimate Team og dermed legger mest fokus på det betyr ikke at utviklerne ligger på latsiden hva alt det andre angår.

I dag har de for eksempel gitt oss en ny trailer for FIFA 23 som viser noe av det vi kan se frem til i spillets karrieremoduser. Denne gjør det blant annet klart at det å lage en egen spiller byr på langt flere muligheter. Her kan vi velge blant ulike personligheter som vil forsterke ulike egenskaper, finne på mer utenfor banen, velge å kun ta del i de viktigste øyeblikkene, oppleve flere spesielle begivenheter som ofte forsterkes av filmatiske scener, muligheten til å forhandle mer detaljert om kontrakter og mer.

Mange av disse forbedringene gjelder også om du ønsker å være en manager, så da passer det godt at vi endelig kan velge å være noen av verdens mest kjente. Føler du deg som Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte og gjengen noen ganger? I årets utgave får du lov til å være det. Selv for en annen klubb om det er ønskelig.