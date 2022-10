HQ

EA Sports kan hvert eneste år skryte av at FIFA er det bestselgende, eller i alle fall topp to, spill, og det siste i serien ønsker selvsagt ikke å være dårligere.

Electronic Arts avslører i en pressemelding at FIFA 23 har hatt seriens beste lansering noen gang, og at over 10,3 millioner allerede hadde kjøpt spillet den første uken. Med tanke på at det har gått enda en siden den gang kan du være sikker på at tallet er mye høyere nå.

Er du en av dem? Hva synes du eventuelt så langt?