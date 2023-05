FIFA 23, Planet of Lana og flere kommer til Game Pass veldig snart.

HQ

Når vi når midten av måneden, er Microsoft vanligvis klar til å avsløre en ny runde med Game Pass tillegg for andre halvdel. Mai 2023 er ikke annerledes, og nå vet vi om alle de nye titlene Game Pass abonnenter kan glede seg over fra og med i dag med den desidert største tittelen i gjengen.

Sjekk ut hele listen nedenfor (og sørg for at du ikke går glipp av Planet of Lana og Cassette Beasts, som ser veldig, veldig lovende ut):



FIFA 23 (Xbox og PC) EA Play - I dag



Eastern Exorcist (Xbox og PC) - 18. mai



Ghostlore (Xbox) - 18. mai



Planeten Lana (Xbox og PC) - 23. mai



Cassette Beasts (Xbox) - 25. mai



Massive Chalice (Cloud og Xbox) - 25. mai



Railway Empire 2 (Sky, Xbox og PC) - 25. mai



Chicory: A Colorful Tale (Xbox og PC) - 30. mai



Som vanlig er det også andre fordeler inkludert som ekstra DLC og fordeler for abonnenter, inkludert FIFA 23 Ultimate Team Pack. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om spillene og fordelene.

Noen spill forlater dessverre også tjenesten, sørg for at du spiller disse før 31. mai hvis du har tenkt å gjøre det. Du kan også kjøpe dem med opptil 20% Game Pass rabatt hvis du ønsker å beholde noen: