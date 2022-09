FIFA 23 slaktes på Steam

HQ

Selv om de som har kjøpt FIFA 23 Ultimate Edition har fått spille siden tirsdag er det først i dag at EA sitt siste spill i samarbeidet med fotballorganisasjonen lanseres skikkelig, og man kan trygt si starten ikke er god på PC.

I skrivende stund har nemlig 1547 brukere lagt ut sine meninger om FIFA 23 på spillets Steam-side, og de er "Stort sett negative". Ikke at dette betyr grafikken eller gameplayet i seg selv er møkk, for etter en rask på på flere av begrunnelsene virker det som om de fleste "bare" har problemer med å starte. Blant annet er det et problem med antijuks-systemet som stadig ber folk om å starte spillet på nytt. Utviklerne er klare over denne feilen, og har lagt ut noen måter å omgå dette på mens de jobber med å fikse problemet. På toppen av dette melder flere om at spillet jenvlig kræsjer helt ut av intet, så det er kanskje lurt å vente litt om du ønsker å spille FIFA 23 på PC. Foreløpig høres det ut som om konsollspillere har fått en fin start på det som uten tvil blir ett av årets bestselgende spill.