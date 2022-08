FIFA 23 viser nye FIFA Ultimate Team

HQ

Det har ikke gått mer enn et par dager mellom hver gang EA Sports avslører noe nytt om FIFA 23 denne måneden, men i dag er det tid for å få vite mer om den mest populære modusen.

For i dagens trailer går utviklerne nærmere inn på hvordan FIFA Ultimate Team blir i FIFA 23. En av hovedendringene er at Chemistry-systemet har fått seg en real overhaling slik at det er mer fleksibelt og gir oss mer valgfrihet. Dette ved å blant annet gjøre slik at posisjonen på banen ikke har noe å si lenger, samtidig som at vi ikke straffes om spillere har lav kjemi. På toppen av dette vil FUT Icons og Heroes alltid ha topp kjemi uansett hva når de er i sin vanlige posisjon.

Utenom dette introduseres det som heter FUT Moments. Denne enspillermodusen lar oss delta i korte utfordringer som for eksempel ber oss gjenskape historiske hendelser eller mer tradisjonelle ting som å sentre ballen fire ganger før man scorer på volley. Planen er at disse skal skiftes ukentlig slik at vi stadig får noe nytt å bryne oss på for å få stjerner.

Alt dette i tillegg til at vi kan tilpasse arenaen vår på enda flere måter, ta full nytte av cross-play og selvsagt åpne lootbokser som FUT stadig fortsetter med til tross for kritikk fra både spillere og myndigheter.