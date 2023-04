FIFA 23s Premier League Team of the Season-nominerte annonsert

HQ

Når vi nå går inn i de siste stadiene av Premier League-sesongen 2023 ønsker EA å krone FIFA 23 Ultimate Premier League Team of the Season. Og med tanke på den nåværende stillingen er det ikke veldig overraskende å se at Arsenal og Manchester City leder an med mange nominerte i år.

Den fullstendige listen over nominerte til årets lag er som følger.

Keepere





Nick Pope - Newcastle United



Aaron Ramsdale - Arsenal



Alisson - Liverpool



Bernd Leno - Fulham



Kepa - Chelsea



Defenders





Gabriel - Arsenal



William Saliba - Arsenal



Kieran Trippier - Newcastle United



Sven Botman - Newcastle United



Oleksandr Zintsjenko - Arsenal



Thiago Silva - Chelsea



Lisandro Martínez - Manchester United



Ben meg - Brentford



Luke Shaw - Manchester United



Cristian Romero - Tottenham Hotspur



Rúben Dias - Manchester City



Midtbanespillere





Martin Ødegaard - Arsenal



Kevin De Bruyne - Manchester City



Casemiro - Manchester United



Rodri - Manchester City



Bruno Guimarães - Newcastle United



Alexis Mac Allister - Brighton og Hove Albion



Palhinha - Fulham



James Maddison - Leicester City



Solly March - Brighton og Hove Albion



Kaoru Mitoma - Brighton og Hove Albion



Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur



Pierre-Emile Højbjerg - Tottenham Hotspur



Attackers





Erling Haaland - Manchester City



Bukayo Saka - Arsenal



Harry Kane - Tottenham Hotspur



Gabriel Martinelli - Arsenal



Jack Grealish - Manchester City



Marcus Rashford - Manchester United



Mohamed Salah - Liverpool



Miguel Almirón - Newcastle United



Ollie Watkins - Aston Villa



Kai Havertz - Chelsea



Riyad Mahrez - Manchester City



Darwin Núñez - Liverpool



Du kan stemme på hvem du mener skal utgjøre Team of the Season-troppen her, frem til klokken 19 den 20. april.

Er det noen spillere du mener har blitt vraket i år?