FIFA bøtelegger Israel for rasisme, men nekter å gripe inn mot israelske lag på Vestbredden

FIFA har straffet det israelske fotballforbundet (IFA) for "systematiske brudd på antidiskriminerings- og fair play-vedtektene", nærmere bestemt artikkel 13 (støtende oppførsel og brudd på prinsippene for fair play) og 15 (diskriminering og rasistiske overgrep) i FIFAs disiplinærreglement, etter en klage fra det palestinske fotballforbundet (PFA) i mai 2024.

Som et resultat av dette har IFA blitt ilagt en bot på 150 000 sveitsiske franc (€164 272, £141 700), ettersom FIFAs disiplinærkomité fant at IFA hadde unnlatt å iverksette tilstrekkelige tiltak mot vedvarende rasistisk oppførsel fra supportere av visse klubber (spesielt Beitar Jerusalem), og "ikke hadde reagert tilstrekkelig på provoserende og politiserte offentlige uttalelser fra fotballtjenestemenn og klubber under dets jurisdiksjon", som rapportert av Reuters.

IFA er også forpliktet til å vise et stort og synlig banner med ordene "Football Unites the World - No to Discrimination" og det israelske fotballforbundets logo under sine tre neste hjemmekamper.

FIFA toer sine hender over lag som spiller på den okkuperte Vestbredden

FIFA avviste imidlertid å ta affære i en annen sak som PFA jevnlig har tatt opp: at IFA tillater at fotballag i den nasjonale israelske ligaen spiller på Vestbredden, som er en del av staten Palestina, med en befolkning på 3 millioner palestinere og 670 000 israelske bosettere.

"FIFA bør ikke iverksette noen tiltak gitt at den endelige juridiske statusen til Vestbredden, i sammenheng med tolkningen av de relevante bestemmelsene i FIFA-vedtektene, fortsatt er et uavklart og svært komplekst spørsmål i henhold til folkeretten", sier FIFA i en uttalelse.