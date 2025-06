FIFA Club World Cup - fullstendig kampprogram med europeiske tider: fra gruppespillet til finalen

HQ

Endelig er det på tide: Det er bare dager igjen til den første utgaven av det fornyede FIFA Club World Cup, en turnering som vil samle fotballklubber fra hele verden, på de datoene og i det formatet som vanligvis brukes for verdensmesterskapet for landslag.

Vi har ventet spent på denne konkurransen i mange måneder, og endelig, lørdag 14. juni (søndag kl. 01:00, CEST, 02:00 BST i Europa) starter den første kampen mellom Al-Ahly og Inter Miami. Miami, la oss ikke glemme, er der som et "wild card", en spesiell plass for en klubb i vertslandet, noe som de fleste kritikere mener at det ble tvunget frem for at Messi skulle spille den...

FIFA Club World Cup finner sted mellom 14. juni og 13. juli i USA. Det betyr at noen kamper vil finne sted på merkelige tidspunkter for oss europeiske fans, men det er sikkert at semifinalene (8. og 9. juni) og finalen (13. juni) vil finne sted kl. 20:00 BST, 21:00 CEST.

Her er det komplette programmet for FIFA Club World Cup, slik at du ikke går glipp av noen kamper. Datoene som er brukt er BST (UK) og CEST (sentraleuropeisk sommertid). Husk at alle kampene vil bli sendt gratis over hele verden på DAZN.

Gruppespillet

Søndag 15. juni



Gruppe A Al Ahly mot Inter Miami - 13:00 BST, 14:00 CEST



Gruppe C: Bayern München mot Auckland City Bayern München mot Auckland City - 18:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe B: Paris Saint-Germain mot Atletico de Madrid - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe A: Palmeiras mot Porto - 23:00 BST, 00:00 CEST



Mandag 16. juni



Gruppe B: Botafogo mot Seattle Sounders - 03:00 BST, 04:00 CEST



Gruppe C: Chelsea mot LAFC Chelsea mot LAFC - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe D: Boca Juniors mot Benfica - 23:00 BST, 00:00 CEST



Tirsdag 17. juni



Gruppe C Flamengo mot Esperance de Tunis - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe F: Fluminense mot Borussia Dortmund - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe E: River Plate mot Urawa Red Diamonds - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe F: Ulsan HD mot Mamelodi Sundowns - 23:00 BST, 00:00 CEST



Onsdag 18. juni



Gruppe E: Monterrey mot Inter Milan - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe G: Manchester City mot Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe H: Real Madrid mot Al Hilal - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe H: Pachuca mot FC Salzburg - 23:00 BST, 00:00 CEST



Torsdag 19. juni



Gruppe G: Al Ain mot Juventus - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe A: Palmeiras mot Al Ahly - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe A: Inter Miami mot Porto - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe B: Seattle Sounders mot Atletico de Madrid - 23:00 BST, 00:00 CEST



Fredag 20. juni



Gruppe B: Paris Saint-Germain mot Botafogo - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe C: Benfica - Auckland City Benfica mot Auckland City - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe D: Flamengo mot Chelsea Flamengo mot Chelsea - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe D: LAFC mot Esperance de Tunis - 23:00 BST, 00:00 CEST



Lørdag 21. juni



Gruppe C Bayern München mot Boca Juniors - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe F: Mamelodi Sundowns mot Borussia Dortmund - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe E: Inter Milan mot Urawa Red Diamonds - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe F: Fluminense mot Ulsan HD - 23:00 BST, 00:00 CEST



Søndag 22. juni



Gruppe E: River Plate mot Monterrey - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe G: Juventus mot Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe H: Real Madrid mot Pachuca - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe H: FC Salzburg mot Al Hilal - 23:00 BST, 00:00 CEST



Mandag 23. juni



Gruppe G: Manchester City mot Al Ain - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe B: Atletico de Madrid mot Botafogo - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe B: Seattle Sounders mot Paris Saint-Germain - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe A: Inter Miami mot Palmeiras - 23:00 BST, 00:00 CEST



Tirsdag 24. juni



Gruppe A Porto mot Al Ahly - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe C: Benfica mot Bayern München Benfica mot Bayern München - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe C: Auckland City mot Boca Juniors - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe D: Esperance de Tunis mot Chelsea Esperance de Tunis mot Chelsea - 23:00 BST, 00:00 CEST



Onsdag 25. juni



Gruppe D LAFC mot Flamengo - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe E: Inter Milan mot River Plate - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe E: Urawa Red Diamonds mot Monterrey - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe F: Borussia Dortmund mot Ulsan HD - 23:00 BST, 00:00 CEST



Torsdag 26. juni



Gruppe F: Mamelodi Sundowns mot Fluminense - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppe G: Wydad AC mot Al Ain - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppe G: Juventus mot Manchester City - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppe H: Al Hilal mot Mexico Pachuca - 23:00 BST, 00:00 CEST



Fredag 27. juni



Gruppe H: FC Salzburg mot Real Madrid - 02:00 BST, 03:00 CEST



Åttendedelsfinaler

Lørdag 28. juni



Vinnerne av gruppe A mot andreplassen i gruppe B - 17:00 BST, 18:00 CEST



Vinnerne av gruppe C mot andreplassen i gruppe D - 21:00 BST, 22:00 CEST



Søndag 29. juni



Vinnerne av gruppe B mot andreplassen i gruppe A - 17:00 BST, 18:00 CEST



Vinnerne av gruppe D mot andreplassen i gruppe C - 21:00 BST, 22:00 CEST



Mandag 30. juni



Vinnerne av gruppe E mot andreplassen i gruppe F - 20:00 BST, 21:00 CEST



Tirsdag 1. juli



Vinnerne av gruppe G mot andreplassen i gruppe H - 02:00 BST, 03:00 CEST



Vinnerne av gruppe H mot andreplassen i gruppe G (Miami, Hard Rock Stadium - 20:00 BST, 21:00 CEST



Onsdag 2. juli



Vinnerne av gruppe F mot andreplassen i gruppe E - 02:00 BST, 03:00 CEST



Kvartfinaler

Fredag 4. juli



Kvartfinale 1 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Lørdag 5. juli



Kvartfinale 2 - 02:00 BST, 03:00 CEST



Kvartfinale 3 - 17:00 BST, 18:00 CEST



Kvartfinale 4 - 21:00 BST, 22:00 CEST



Semifinaler

Tirsdag 8. juli



Semifinale 1 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Onsdag 9. juli



Semifinale 2 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Finale Søndag 13. juli