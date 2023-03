FIFA-sjefen: Fotballspillet vårt blir det beste

HQ

Etter nesten 30 år sammen er det på tide at FIFA og EA går hver til sitt, og en æra går mot slutten når FIFA selv vil publisere sitt neste store fotballspill. For EA er det i stedet EA Sports FC som gjelder fra nå av, noe vi skal få vite mer om i sommer. Men FIFA-sjef Gianni Infantino er ikke redd for konkurranse fra veteranene, og tror i stedet bestemt at deres FIFA vil være den nye standarden for fotballspill. I et intervju med The Times hadde han dette å si:

"Det nye FIFA-spillet - FIFA 25, 26, 27 og så videre - vil alltid være det beste e-spillet for enhver jente eller gutt. Vi vil ha nyheter om dette veldig snart."

Dette går hånd i hånd med det Infantino sa i fjor:

"FIFA-navnet er den eneste globale, originale tittelen. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 og FIFA 26, og så videre - konstanten er FIFA-navnet, og det vil forbli for alltid og forbli det beste."

Med andre ord veldig selvsikkert, men det er faktisk fortsatt uklart om FIFAs første eget spill vil bli utgitt i år eller om det vil være i 2024.

Hva synes du om den kommende fotballkrigen? Hvem tror du går av med seieren?