Fight Club endres tilbake etter kritikk i Kina

David Fincher sin fantastiske Fight Club-film er kjent for en rekke kule ting, deriblant de siste minuttene. Derfor ble det en del bråk da det viste seg at denne delen og et par andre ting hadde blitt endret i den kinesiske utgaven av filmen som kom til Tencent Video i januar. I stedet for den helsprø slutten som ikke akkurat er kjempelykkelig byr utgaven i Kina på følgende tekst:

"Politiet fant raskt ut om hele planen og arresterte alle de kriminelle, og lyktes med å stoppe bomben fra å eksplodere. Etter rettssaken ble Tyler sendt til et psykiatrisk sykehus for behandling. Han ble skrevet ut fra sykehuset i 2012."

Dette førte til krass kritikk både i Kina og spesielt resten av verden. Faktisk har presset vært såpass stort at filmen nå endres tilbake til det som tilnærmet er originalen.

The Hollywood Reporter avslører at 11 av de 12 kuttende minuttene i Fight Club nå er tilbake i Kina sin utgave av Fight Club. Det eneste som fortsatt sensureres er sex-scenen. Ganske imponerende og sjeldent siden Kina har klare regler og retningslinjer om at kriminelle må straffes for handlingene sine i filmer og serier, så det skal bli interessant å se om landet nå letter på dette fremover.