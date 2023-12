Fight Crab 2 kommer til Early Access i februar

Det finnes virkelig spill for stort sett alle ideer du kan komme på. Etter en vellykket første del har Calappa Games og utgiveren Playism kunngjort at Fight Crab-oppfølgeren offisielt vil debutere som Early Access-tittel allerede tidlig neste år.

Som nevnt i et Steam-blogginnlegg får vi vite at Fight Crab 2 kommer til Steam Early Access 13. februar 2024, og at det i forkant av lanseringen vil bli vist en demo mellom 6. og 13. februar i forbindelse med Steam Next Fest.

Når det gjelder hva Fight Crab 2 har å by på, vil spillet gi opptil fem spillere mulighet til å kjempe som krabber fra hele verden. Det vil også inneholde et dypere kontrollskjema som sies å være mer likt et typisk tredjepersons actionspill, alt mens live-kommentarer spilles over hver kamp.

Se Early Access-traileren for Fight Crab 2 nedenfor.