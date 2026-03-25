Filippinene erklærer energikrise på grunn av konflikten i Midtøsten

HQ

Filippinene har erklært nasjonal energikrise, og president Ferdinand Marcos jr. advarer mot en "overhengende fare" for landets energisikkerhet på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten.

Nødstatusen, som skal vare i ett år, gjør det mulig for myndighetene å handle raskere for å sikre drivstoffforsyningen, blant annet ved å kjøpe inn olje og petroleumsprodukter på forhånd. Myndighetene arbeider også med å bygge opp et bufferlager, med planer om å anskaffe rundt 1 million fat olje.

Myndighetene sier at krisen har utløst volatilitet i de globale energimarkedene, forstyrret forsyningskjedene og presset oljeprisene oppover, noe som har skapt bekymring for inflasjon og økonomisk nedgang. De nåværende reservene er anslått til rundt 45 dagers forsyning.

Regjeringen har også nedsatt en komité som skal overvåke distribusjonen av viktige varer, inkludert drivstoff, mat og medisiner, samtidig som den overvåker innvirkningen på den nasjonale valutaen.

Tiltaket kommer samtidig som spenningene knyttet til konflikten mellom USA, Israel og Iran fortsetter å påvirke de globale markedene.

På hjemmebane har situasjonen allerede skapt uro, og transportarbeidere og forbrukergrupper planlegger streiker på grunn av stigende drivstoffpriser og det de mener er en treg respons fra myndighetene.